Сегодня, помимо прочего, мы послушаем: Flairck – голландский музыкальный коллектив, основанный в 1978 году индонезийским акустическим инструменталистом, Corde Oblique – итальянский проект, представляющий многогранный музыкальный пейзаж Западной Европы с ее историей и традициями, Ким Карнс – американская кантри-рок-певица и автор песен, известная своим скрипучим голосом и Flook – ирландская фолк-группа, большим поклонником которой является Борис Гребенщиков.

В этот солнечный понедельник в прямом эфире на седьмом этаже Дома радио для вас работает Дмитрий Микрюков.