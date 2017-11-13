В ноябрьский понедельник под мистическим числом "13" будет звучать не совсем обычная музыка из разных уголков нашей пёстрой планет. Например, новая песня от Жоаны Серрат (Joana Serrat) – исполнительницы из Каталонии. Её работы балансируют на грани американы и фолка. Знаменитость с Балканского полуострова – Горан Брегович (Goran Bregović) – сегодня вновь вернётся в наш эфир с инструментальным танго со своего альбома, которое так и называется – "Балканица". Ну а коллектив La Sonora Dinamita из Колумбии подарит нам немного солнца и тепла, исполненного в лучших традиция жанра кумбия.

В прямом эфире работает не страдающий нумерофобией Дмитрий Микрюков.