В этот пасмурный понедельник автор и ведущий передачи "Мельница" Дмитрий Микрюков предлагает скрасить все шероховатости погоды приятной музыкой. Послушаем, как знаменитый Джордж Майкл поет по португальски "Мимо нот". Попробуем прочувствовать душевную открытость польской певицы Антонины Кшиштонь. Оценим легкость и лаконичность кельтских мотивов интернационального проекта The Olllam, репетировавшего по скайпу. И попробуем понять, что нашли легенды западной рок-сцены в "сообществе музыкантов из марокканской деревни Джаджука".