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Мельница

Cегодня 02.10.2017
Передача: Мельница

Дон Маклин, Kronos Quartet и Dа Каli, Roma Amor. "Мельница" в 18:05.

Сегодня исполняется 72 года известному фолк-музыканту Дону Маклину, всемирную известность которому принесли в начале 1970-х годов синглы: American Pie (о Бадди Холли) и Vincent (посвящение Винсенту Ван Гогу). В первом октябрьском выпуске передачи прозвучит одна из последних песен знаменитого певца, сегодняшнего именинника. Также эфир дополнит необычная композиция – плод совместной работы американского струнного коллектива Kronos Quartet и малийского трио Dа Каli. Помимо этого, вечер понедельника скрасит музыка итальянцев Roma Amor. Их стиль представляет собой чарующий сплав из средиземноморских мотивов, музыки кабаре и французского шансона шестидесятых.

В такт падающим листьям прямой эфир будет вести Дмитрий Микрюков.

Список музыки
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