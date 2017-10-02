Сегодня исполняется 72 года известному фолк-музыканту Дону Маклину, всемирную известность которому принесли в начале 1970-х годов синглы: American Pie (о Бадди Холли) и Vincent (посвящение Винсенту Ван Гогу). В первом октябрьском выпуске передачи прозвучит одна из последних песен знаменитого певца, сегодняшнего именинника. Также эфир дополнит необычная композиция – плод совместной работы американского струнного коллектива Kronos Quartet и малийского трио Dа Каli. Помимо этого, вечер понедельника скрасит музыка итальянцев Roma Amor. Их стиль представляет собой чарующий сплав из средиземноморских мотивов, музыки кабаре и французского шансона шестидесятых.

В такт падающим листьям прямой эфир будет вести Дмитрий Микрюков.