Времена барокко глазами и ушами Иэна Андерсона. Уникальный голос и манера исполнения фадишты Аны Моура. Видение Андрея Макаревича. "Стандарт" в исполнении Брайана Ферри. "Мельница" в 18:05.

Взгляд во времена барокко из 2017 года глазами и ушами гениального Иэна Андерсона – лидера Jethro Tull. Уникальный голос и манера исполнения фадишты Аны Моура, которые покорили слушателей многих стран мира и завоевали признание критиков. Видение Андрея Макаревича джаза, блюза, босановы, румбы и шансона сквозь призму "Оркестра креольского танго". И приятный, как чай с жасмином в дождливую погоду, "стандарт" в исполнении Брайана Ферри.

Всё это и многое другое предлагает вниманию слушателей автор и ведущий передачи Дмитрий Микрюков.