В этот солнечный вечер в прямом эфире передачи "Мельница" прозвучит композиция о лете, которую еще в начале 80-х записала легендарная израильская певица Офра Хаза. Еще о летних деньках споет непоколебимый Боб Дилан. Насладимся также плодами исследований мистических и музыкальных корневых традиций тихоокеанского побережья Колумбии и послушаем, как звучит бразильская десятиструнная гитара.

Вечер летнего понедельника в прямом эфире встречает Дмитрий Микрюков.