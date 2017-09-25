Мельница.

В этот дивный вечер, когда за окном настоящее "Бабье лето", в рамках передачи "Мельницы" мы предлагаем вашему вниманию эмоциональные и многообразные музыкальные пейзажи нового альбома Челси Вулф. Волшебные мелодии севера от датской группы Gny. И классику жанра в исполнении Тима Бакли. В некоторых записях он отказывается от внятной лирики, доходя до бесконечно сложных и тяжелых для прослушивания стонов и завываний, которые демонстрируют мощь и гибкость его уникального вокала. Вместе с вами, в прямом эфире чарующей музыкой и осенними пейзажами будет наслаждаться Дмитрий Микрюков.