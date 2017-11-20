Помимо прочего, в последний понедельник осени прозвучат очень разные, но в то же время чарующие женские голоса из разных уголков мира. Солистка известной группы Pentangle Джеки Макши стояла у истоков британского фолк-возрождения, и на этот раз она исполнит один из классических номеров фолк-рока. Испанский музыкант и певица, играющая на никельхарпе, Ана Алькаиде погрузит любого желающего в атмосферу Средневековья. Широко известная ирландская исполнительница Долорес Кин споёт песню о сказочной мельнице. А Вайтани – уроженка Таити – подарит немного тепла из волшебного источника, расположенного на одном из островов в Тихом океане.

С осенью в прямом эфире прощается Дмитрий Микрюков.