Мельница
Шотландский фолк-рок от Берта Дженша; Денез Прижан и бретонская традиционная музыка; экспериментальный проект из Чехии DVA. "Мельница" в 18:05.
- Берт Дженш – влиятельный шотландский фолк-рок музыкант, "гитарист гитаристов" и один из основателей ансамбля Pentangle. Его революционность и неповторимая игра на гитаре оказали влияние на бесчисленное множество музыкантов, включая Led Zeppelin и Джонни Марра.
- Денез Прижан – бретонский музыкант, исполняющий традиционную музыку.
- Дуэт DVA – Ян Кратохвил и Бара Кратохвилова – экспериментальный электроакустический проект из Чехии (Пардубице).
Это некоторые из музыкантов сегодняшнего выпуска передачи "Мельница", которую в прямом эфире проведет Дмитрий Микрюков.
Список музыки
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