В первом в этом году выпуске передачи мы послушаем целиком альбом Peace Trail – новый студийник Нила Янга.

В списке "100 лучших композиторов" по версии журнала Paste канадец Нил Янг достиг 2 места, уступив первенство своему коллеге Бобу Дилану. Как и Дилану, Янгу уже давно не надо ничего доказывать ни критикам, ни публике. Несмотря на то, что вышедший 9 декабря 2016 года 37 альбом канадского музыканта был весьма прохладно воспринят и теми и другими, Нил Янг совершенно искренне остался самим собой, что заслуживает внимания.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.