Новая песня от Lola Marsh, Стинг, композиция со свежего релиза Almune и исландцы Árstíðir. "Мельница" в 18:05.

В этот пасмурный и местами отчаянно яркий понедельник, помимо прочего, прозвучат: совершенно новая песня от израильского дуэта Lola Marsh, одна из самых глубоких по смысловой нагрузке работ знаменитого Стинга, композиция со свежего релиза датской группы Almune, играющей средневековую музыку, и трек с дебютника исландцев Árstíðir.

В этот вечер в 18:05 на десятом этаже Дома радио свою работу начнет Дмитрий Микрюков.