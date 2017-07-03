Джим Моррисон. Новая песня французского шансонье. Чехи Jablkoň. Кантелеи и колёсная лира в музыке Okra Playground. "Мельница" в 18:05.

В первом июльском выпуске передачи "Мельница" вспомним легендарного Джима Моррисона, послушаем совершенно новую песню настоящего французского шансонье, попробуем прочувствовать творчество неординарного чешского коллектива Jablkoň и оценим, как звучат карельский струнный инструмент кантелеи и колёсная лира в музыке финской группы Okra Playground.

В прямом эфире для вас работает заряженный долгожданным солнцем Дмитрий Микрюков.