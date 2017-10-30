Сегодня родился Билли Новик – лидер, вокалист и контрабасист группы Billy's Band. Ему исполняется 42 года, и это событие – отличный повод для того, чтобы вновь послушать его свингующую банду. Также в этом выпуске передачи прозвучит, пожалуй, самый каноничный скиффл из в принципе возможного – коллектив The Vipers Skiffle Group. Туарегский музыкальный коллектив Tamikrest из Мали украсит наш эфир необычным восточным блюзом, а французские балагуры Electric Bazar Cie добавят гремучей смеси балканской музыки и рок-н-ролла.

В последний октябрьский понедельник в прямом эфире работает Дмитрий Микрюков.