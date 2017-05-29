Марк Нопфлер. Доктора фолка из Дублина. Народные мотивы, джаз и авангард. "Мельница" в 18:05.

Марк Нопфлер в поисках загадочной испанской пещеры Альтамира. Доктора фолка из Дублина, лечащие искалеченные отвратительной музыкой души. Мистическая и таинственная музыка, основанная на смешении армянских, татарских, еврейских, балканских народных мотивов, джаза и авангарда. И многое другое – в этом выпуске передачи "Мельница".

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.