Мельница.

По следам XXV Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки. Сегодня в прямом эфире передачи "Мельница" её автор и ведущий Дмитрий Микрюков вспомнит ряд примечательных имён самого крупного фестиваля народной музыки Эстонии. Популярный коллектив из Перу - Bareto, который в своём творчестве смешивает традиционные латиноамериканские ритмы с классическим роком и регги. Йеменский фолк - A-WA!. Сербский музыкант Марко Маркович, которого в этом году преследовала полоса неудач. И целый ряд местных звёзд фолк-музыки, таких как: Zetod, Curly Strings, Rüüt, Torupilli Jussi Trio и другие.