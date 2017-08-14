Ирландское трио Emmet Spiceland – кельтский фолк с коммерческим имиджем, но без потери качества. Американская певица Fleurie – лиричный, изящный и тонкий по красоте поп с кинематографичным звучанием. Австрийская группа Dargaard – сказка, полная средневековых народных тем. Итальянский певец Франко Баттиато – в 1992 году он стал единственным европейским исполнителем, кому было разрешено давать концерты в мусульманских странах. Хуан Габриэль – мексиканский певец и композитор, один из самых известных испаноязычных исполнителей. Все они и многие другие станут героями сегодняшнего выпуска передачи "Мельница".

На седьмом этаже раскалённого от летнего солнца Дома радио в прямом эфире работает Дмитрий Микрюков.