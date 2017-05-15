От мотивов ирландской народной музыки до восточных ритмов. "Мельница" в 18:05.

В этом выпуске будет представлен широкий жанровый спектр: от мотивов ирландской народной музыки до восточных ритмов. Прозвучит современная обработка итальянской танцевальной классики. Пропитаемся базирующимся на саамском фольклоре современным звучанием, с богатой примесью электроники и рока. И отыщем фольклорные корни минувшего конкурса "Евровидение – 2017".

В прямом эфире для вас работает Дмитрий Микрюков.