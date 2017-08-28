В последнем выпуске уходящего лета постараемся раскочегарить предосенний настрой бойкими новинками.

Прозвучит песня со свежего альбома австрийской группы Russkaja, основанной грузином Георгием Маказарией. Новый альбом коллектива Quimorucru можно описать выражением: "что было бы, если бы французы исполнили что-то среднее между шотландским фолком и блюграссом на своем родном языке". На сладкое: залихватская новинка от классиков цыганского панка – банды Gogol Bordello и их бессменного лидера Евгения Гудзя.

В прямом эфире осень встречает Дмитрий Микрюков.