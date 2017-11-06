Песня с шестого альбома Пола МакКартни, в которой сам он не поёт. Композиция с острова Реюньон в стиле Малойя. Новинка выпуска – песня проекта Circuit des Yeux. "Мельница" в 18:05.

Сегодня, в пасмурный первый понедельник ноября, послушаем песню с шестого альбома знаменитого Пола МакКартни, записанного в составе группы Wings. Интрига заключается в том, что сам Пол в этой песне не поёт, а любезно уступил место у микрофона своему коллеги Денни Лэйну. Также прозвучит композиция с Реюньона – небольшого островка в Индийском океане, который до сих пор принадлежит Франции. Благодаря своему смешанному афро-европейско-индийскому населению там зародился уникальный музыкальный стиль – Малойя. А одной из новинок в этом выпуске станет песня проекта Circuit des Yeux – это одно из альтер эго певицы Хейли Фор.

За штурвалом прямого эфира вновь покажется Дмитрий Микрюков.