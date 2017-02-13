21 января 2017 года на 87 году жизни скончался классик эстонской музыки Вельо Тормис – автор симфонических и камерных произведений, оперы и балета, музыки к кинофильмам и театральным спектаклям, а так же огромного количества хоровых произведений, созданных на основе фольклора народов Эстонии.

В начале 2000 годов в эфир Радио 4 вышла серия передач Галины Григорьевой "Мастер-класс", в которой участвовали известные эстонские композиторы. Три передачи с участием Вельо Тормиса, в память о выдающемся композиторе, прозвучат в повторении 6, 13 и 20 февраля.