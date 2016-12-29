Музей народного быта Литвы в Румшишкес. О том, как жили литовцы сто с лишним лет назад. “Литовские каникулы” в 13:05.

Радио 4 приглашает в Музей народного быта Литвы в Румшишкес, где на площади почти в 200 гектаров находятся 91 420 экспонатов. В одном из самых больших этнографических музеев Европы отражен быт, работа и традиции крестьян и горожан всех регионов Литвы. Для гостей музея был разработан 7-километровый маршрут, пройдя или проехав по которому можно увидеть практически все экспонаты: уютные усадьбы, фрагменты деревень, вековые строения с садами, огородами и миниатюрными часовенками, мельницы, кузницы и мастерские ремесленников.

Как жили литовцы сто с лишним лет назад? Как выглядит прототип современных детских ходунков? Почему незамужняя девушка могла выметать сор из избы, а замужняя – нет? Какие каверзные вопросы задавали жениху на девичнике?

В путешествие по истории и культуре Литвы приглашают Кира Эвве, Илья Бань, Артур Аукон и Юлия Балий.