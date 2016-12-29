logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Литовские каникулы

Cегодня 29.12.2016
Передача: Литовские каникулы

Музей народного быта Литвы в Румшишкес. О том, как жили литовцы сто с лишним лет назад. “Литовские каникулы” в 13:05.

Радио 4 приглашает в Музей народного быта Литвы в Румшишкес, где на площади почти в 200 гектаров находятся 91 420 экспонатов. В одном из самых больших этнографических музеев Европы отражен быт, работа и традиции крестьян и горожан всех регионов Литвы. Для гостей музея был разработан 7-километровый маршрут, пройдя или проехав по которому можно увидеть практически все экспонаты: уютные усадьбы, фрагменты деревень, вековые строения с садами, огородами и миниатюрными часовенками, мельницы, кузницы и мастерские ремесленников.

Как жили литовцы сто с лишним лет назад? Как выглядит прототип современных детских ходунков? Почему незамужняя девушка могла выметать сор из избы, а замужняя – нет? Какие каверзные вопросы задавали жениху на девичнике?

В путешествие по истории и культуре Литвы приглашают Кира Эвве, Илья Бань, Артур Аукон и Юлия Балий.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее