Охота, рыбалка и отдых на берегу озера. “Литовские каникулы” в 13:05.

На этот раз команда Радио 4 отправится в увлекательное путешествие в западный район Литвы – в регион озёр Молетай.

Сперва посетим Музей рыбалки и охоты, который входит в состав Молетского краевого музея. Здесь, в целом комплексе зданий, можно увидеть редкие африканские охотничьи трофеи, узнать, какие рыбы водятся в здешних водоемах, с помощью каких лодок и снастей добывали рыбу наши предки.

Затем погостим в экологической усадьбе. Узнаем, что это такое. Чем там можно заняться?

Отдыхать вместе с вами будут Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий.