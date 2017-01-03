Парк динозавров: более 40 представителей мира, существовавшего много миллионов лет назад. Дом вверх дном. “Литовские каникулы" в 13:05.

Динозавры вернулись в Литву спустя 65 миллионов лет! На этот раз мы отправимся в тематический парк динозавров, который находится в местечке Радайляй всего в 7-ми километрах от Клайпеды.

Самый большой парк динозавров в странах Балтии является вторым по популярности магнитом для туристов после Литовского морского музея. На территории в 4 гектара можно встретить более 40 представителей того мира, который существовал на Земле много миллионов лет назад. Узнаем, какие динозавры были самыми умными и опасными, а также услышим, как "разговаривает" тиранозавр Рекс. Заглянем также в дом вверх дном – одно из самых популярных развлечений в мире!

В путешествие приглашают Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий.