Литовские каникулы
Малая Литва: неповторимый климат, кулинарные и культурные традиции. “Литовские каникулы” в 13:05.
Литовские каникулы продолжаются!
На этот раз Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий отправляются в так называемую Малую Литву – самый западный регион страны со своим неповторимым климатом, кулинарными и культурными традициями. Наши путешественники узнают, из чего готовили местный кофейный напиток, что такое амбарный театр, и почему местная недвижимость по своей стоимости сопоставима с Вильнюсом!
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