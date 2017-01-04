Литовские каникулы продолжаются!

На этот раз Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий отправляются в так называемую Малую Литву – самый западный регион страны со своим неповторимым климатом, кулинарными и культурными традициями. Наши путешественники узнают, из чего готовили местный кофейный напиток, что такое амбарный театр, и почему местная недвижимость по своей стоимости сопоставима с Вильнюсом!