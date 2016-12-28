Литовские каникулы

Экспонаты, прибывшие в музей в прямом смысле слова из космоса, – не единственное, почему стоит сюда приехать. С обзорной площадки перед посетителями музея открываются великолепные виды лесов и озер Аукштайтии. Экскурсовод расскажет об окрестностях и основных объектах, видных с площадки. Здесь же можно заглянуть и в телескоп диаметром 80 сантиметров.

Пробный полет в космос совершат Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий.