Литовские каникулы
Полет в космос. Метеорит, настоящая космическая еда и телескопы – в Этнокосмологическом музее Литвы. “Литовские каникулы” в 13:05.
Экспонаты, прибывшие в музей в прямом смысле слова из космоса, – не единственное, почему стоит сюда приехать. С обзорной площадки перед посетителями музея открываются великолепные виды лесов и озер Аукштайтии. Экскурсовод расскажет об окрестностях и основных объектах, видных с площадки. Здесь же можно заглянуть и в телескоп диаметром 80 сантиметров.
Пробный полет в космос совершат Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий.
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