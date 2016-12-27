Литовские каникулы

Деревянные автомобили, творческая тюрьма, эгозавр, жертва зомбоящика и дзен-дверь – это далеко не полный перечень экспонатов, пожалуй, самого необычного развлекательно-познавательного парка Литвы. Именно в парк Бронзового века, Žalvario Parkas, находящийся в восточной части страны, сегодня отправляются Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий, чтобы взглянуть с непривычного ракурса на вполне знакомые явления жизни.