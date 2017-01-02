Кулинарный выпуск. Уха по рецепту XV века. “Литовские каникулы” в 13:05.

Вода из озера, только что пойманная рыба, 12 видов трав, лук и морковь – вот главные компоненты литовской ухи. И никакой картошки.

Правило первое: чтобы уха получилась вкусной, с ней надо разговаривать.

Правило второе: повторно разогревать уху – нельзя.

А хотите узнать, зачем в этот рыбный суп опускали горящее полено? Не пропустите передачу “Литовские каникулы” в 13:05.

Пробовать этот отвар будут Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий.