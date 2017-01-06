Литовские каникулы

На этот раз мы приглашаем вас посетить сразу две замечательные усадьбы – Стирнеле и Гиреле. Усадьба Стирнеле находится недалеко от городка Молетай и предлагает своим гостям разные виды зимнего и летнего отдыха, в том числе рыбалку и катание на байдарках. Эти края славятся своими озерами и чистой природой, а потому идеально подходят для приятного отпуска со всей семьей. Усадьба Гиреле находится всего в 5-ти километрах от Шауляя и кроме ночлега предлагает своим гостям лучшие блюда литовской национальной кухни. Говорят, что ради тамошних цеппелинов люди едут даже из Вильнюса. Неподалеку от усадьбы находится Гора крестов – одна из самых ярких достопримечательностей Литвы, посещение которой стало обязательным пунктов в любой туристической программе.

В путешествие по Литве приглашают Кира Эвве, Артур Аукон, Илья Бань и Юлия Балий.