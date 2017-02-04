Фараонов муравей – труженик леса и незваный гость в доме. “Лесные истории” в 16:30.

Муравьи – очень полезные труженики леса, но в жилище человека они – незваные гости, от соседства с которыми человек, несомненно, пытается избавиться.

Многим людям знакомы маленькие фараоновы муравьи рыжеватого цвета. В новом выпуске передачи узнаем, почему эти муравьи появились в нашей стране, что им не по нраву, а что, напротив, привлекает их.

Гость в студии – известный в Эстонии мирмиколог Антс Йоханес Мартин.

Автор передачи – биолог Катерина Песоцки.