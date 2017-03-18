Встреча с глухарем в эстонском лесу. “Лесные истории" в 16:30.

Глухарь – крупная птица наших лесов, и вряд ли кто-либо останется равнодушным при встрече с крупным самцом глухаря. Бывает так, что весною самцы становятся довольно агрессивными — совершенно не боятся людей, а в некоторых случаях даже могут атаковать.

Почему это происходит? Как живется глухарю в Эстонии?

Ведущая – Катерины Песоцки. Гость передачи – известный орнитолог Тит Рандла.