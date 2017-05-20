О разнообразии видов молей и огневок. Практические советы: как избавиться от моли. "Лесные истории" в 16:30.

Моль! Эта бабочка не вызывает приятных ощущений и может испортить не только шубы. О разнообразии видов молей и огневок пойдет речь в заключительном в этом сезоне выпуске передачи.

Побеседуем с энтомологом музея природы Ааре Линдтом. Узнаем, появились ли новые виды этих маленьких вредителей в Эстонии в последнее время. Получим также практические советы о том, как можно заставить непрошенных крылатых гостей обитать за пределами нашего дома.

Автор и ведущая передачи – Катерина Песоцки, звукорежиссер – Ингрид Янс.