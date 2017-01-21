Лесные истории (2)
Пиявки – важны для природы, полезны для человека. “Лесные истории” в 16:30.
Главным героем передачи станет неприметное существо, которое является родственником дождевого червя.
Справедливо ли высказывание о том, что пиявка отсасывает дурную кровь? Почему эти живые существа так важны для нашей природы, и чем полезны они могут быть человеку? Что делать если присосалась пиявка? Опасно ли это? Насколько популярна гирудотерапия сегодня?
На эти и другие вопросы можно получить ответы у автора передачи, биолога Катерины Песоцки.
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