Главным героем передачи станет неприметное существо, которое является родственником дождевого червя.

Справедливо ли высказывание о том, что пиявка отсасывает дурную кровь? Почему эти живые существа так важны для нашей природы, и чем полезны они могут быть человеку? Что делать если присосалась пиявка? Опасно ли это? Насколько популярна гирудотерапия сегодня?

На эти и другие вопросы можно получить ответы у автора передачи, биолога Катерины Песоцки.