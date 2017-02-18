Лесные истории (2)
Катерина Песоцки и Николай Лаанету о соседстве с бобрами. "Лесные истории" в 16:30.
Есть соседи, которые не нарушают наш привычный уклад жизни, но соседство с бобрами не всегда является мирным. Эти животные – прекрасные "архитекторы", "плотники" и "ландшафтные дизайнеры". Как быть человеку, если у него появился такой незваный гость? Есть ли возможность защитить свои садовые деревья? Как себя вести при встрече с этим млекопитающим в природе?
Об этом и многом другом можно будет узнать в очередном выпуске. Гость передачи – замечательный зоолог Николай Лаанету.
Ведущая – Катерина Песоцки.
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