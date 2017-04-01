О чайках. Что делать, если чайки активно строят гнездо на крыше вашего дома? “Лесные истории” в 16:30.

В городе нас окружают различные пернатые, которые порой могут вести себя крайне агрессивно, защищая свое гнездо.

На этот раз поговорим о чайках — о их разнообразии в нашей природе. С какой птицей чайку обычно путают? Как себя вести и что конкретно предпринимать, если чайки активно строят гнездо на крыше вашего дома?

Гость передачи – Калев Ратисте – известный орнитолог, изучающий жизнь чаек в Эстонии.

Ведущая – Катерина Песоцки.