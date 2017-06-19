Каприччио для фортепиано с оркестром Стравинского. Части из 2-ой симфонии Торадзе "Никорсминда". "Классика в эфире" в 21:05.

Серию передач с участием выдающегося эстонского дирижера Неэме Ярви продолжит выпуск, в котором прозвучат Каприччио для фортепиано с оркестром Стравинского (солист – Арбо Валдма, запись 1969 года), части из 2-ой симфонии Торадзе "Никорсминда", посвященной Неэме Ярви (запись 1975 года) и интервью с маэстро (запись 2015 года).

Автор передачи – Ирина Свенссон.