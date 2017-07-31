Классика в эфире
Интервью с Денисом Мацуевым, части 1-го концерта Чайковского и 1-й концерт Шостаковича. "Классика в эфире" в 21:05.
В очередном выпуске программы прозвучит третья часть интервью с Денисом Мацуевым, в котором пианист говорит о записях своих альбомов, а также части 1-го концерта Чайковского и 1-й концерт Шостаковича в исполнении Дениса Мацуева и оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.
Автор передачи – Ирина Свенссон.
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