Интервью с Денисом Мацуевым, части 1-го концерта Чайковского и 1-й концерт Шостаковича. "Классика в эфире" в 21:05.

В очередном выпуске программы прозвучит третья часть интервью с Денисом Мацуевым, в котором пианист говорит о записях своих альбомов, а также части 1-го концерта Чайковского и 1-й концерт Шостаковича в исполнении Дениса Мацуева и оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.

Автор передачи – Ирина Свенссон.