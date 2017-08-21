Встреча Гии Канчели со слушателями в Эстонской музыкальной академии. Сочинение для хора и оркестра "Dixi". "Классика в эфире" в 21:05.

В выпуске любители академической музыки услышат запись второй части встречи грузинского композитора Гии Канчели со слушателями в Эстонской музыкальной академии, а затем, в записи с авторского концерта композитора, состоявшегося следующим вечером 12 ноября 2010 года в концертном зале Эстония, прозвучит его сочинение для хора и оркестра "Dixi".

Автор передачи – Ирина Свенссон.