Детройтский симфонический оркестр: запись концерта в Таллинне в 1998 году. Интервью с дирижерами Неэме и Кристьяном Ярви. "Классика в эфире" в 21:05.

В мае 1998 года, завершая свое европейское концертное турне, Детройтский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Неэме Ярви дал в Таллинне два концерта. В выпуске программы прозвучат записи с первого из этих концертов и интервью с дирижерами Неэме и Кристьяном Ярви.

Автор передачи – Ирина Свенссон.