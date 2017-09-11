Оперный Гала-концерт ЭРСО п\у Н. Алексеева. Оркестровые номера, арии и сцены из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и балета "Щелкунчик" Чайковского. "Классика в эфире" в 21:05.

Оперный Гала-концерт ЭРСО п\у Н. Алексеева и солистов Динары Алиевой (сопрано, Московский Большой театр) и Романа Бурденко (баритон, Санкт-Петербургский Михайловский театр). Запись первого отделения концерта. В программе: оркестровые номера, арии и сцены из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и балета "Щелкунчик" Чайковского. Запись 2010 года.

Автор передачи – Ирина Свенссон.