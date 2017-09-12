Оперный Гала-концерт ЭРСО п\у Н. Алексеева. Оркестровые номера, арии и сцены из опер Римского-Корсакова и Рахманинова. "Классика в эфире" в 21:05.

Оперный Гала-концерт ЭРСО п\у Н.Алексеева, Динары Алиевой (сопрано, Московский Большой театра) и Романа Бурденко (баритон, Санкт-Петербургский Михайловский театр). В программе 2-го отделения концерта – оркестровые номера, арии и сцены из опер Римского-Корсакова и Рахманинова. Запись 2010 года.

Автор передачи – Ирина Свенссон.