Оперный Гала-концерт ЭРСО п\у Н. Алексеева. Оркестровые номера, арии и дуэты из опер Масканьи, Леонкавалло и Верди. "Классика в эфире" в 21:05.

В оперном Гала-концерте Эстонского государственного симфонического оркестра п\у Николая Алексеева участвуют сопрано Даниэла Бруэра (Италия) и тенор Доналд Литакер (США). В программе 2-го отделения концерта – оркестровые номера, арии и дуэты из опер Масканьи, Леонкавалло и Верди. Запись 2009 года.

Автор передачи – Ирина Свенссон.