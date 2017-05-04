На сей раз вы узнаете, что всеобщая забастовка сценаристов США отменена. Российский фильм под названием "Вещий Олег" будет представлен на Каннском кинорынке. Создатель фильма "Чужой" Ридли Скотт абсолютно уверен в существовании внеземной разумной жизни. Четыре крупнейших голливудских киностудии сошлись в борьбе за право на финансирование и прокат следующего фильма, посвященного Джеймсу Бонду. В гостях – режиссер Карен Шахназаров, поставивший новую экранизацию "Анны Карениной", и Иван Колесников, исполнивший роль Стивы Облонского. В центре внимания – современный кинематограф.

Ведущий – Андрей Созинов.