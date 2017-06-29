Кинозал
Внучка Чарли Чаплина сыграет в продолжении "Аватара". Неудачный прокат фильма "Мумия". Перезапуск фантастической серии "Дрожь земли". Гость – Джаник Файзиев. "Кинозал" в 16:05.
На сей раз вы узнаете, что внучка легендарного Чарли Чаплина сыграет в продолжении "Аватара". Неудачный прокат фильма "Мумия" может привести студию Universal к потере примерно 95 миллионов долларов. Телесеть Syfy анонсировала перезапуск популярной фантастической серии "Дрожь земли". Гость программы – режиссер и продюсер Джаник Файзиев.
Ведущий – Андрей Созинов.
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