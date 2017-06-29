На сей раз вы узнаете, что внучка легендарного Чарли Чаплина сыграет в продолжении "Аватара". Неудачный прокат фильма "Мумия" может привести студию Universal к потере примерно 95 миллионов долларов. Телесеть Syfy анонсировала перезапуск популярной фантастической серии "Дрожь земли". Гость программы – режиссер и продюсер Джаник Файзиев.

Ведущий – Андрей Созинов.