Марк Уолберг – самый высокооплачиваемый актер. Очередной спин-офф "Звездных войн". Китайский боевик "Война волков 2" – рекорд по кассовым сборам. Гость – Андрей Звягинцев. "Кинозал" в 16:05.

На сей раз вы узнаете, что Марк Уолберг возглавил список самых высокооплачиваемых актеров. Студия Lucasfilm приступает к созданию очередного спин-оффа "Звездных войн". Китайский боевик "Война волков 2" установил новый рекорд по кассовым сборам. Гость программы – режиссер Андрей Звягинцев.

Ведущий – Андрей Созинов.