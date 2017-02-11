"Ла-Ла Ленд" и "Игра престолов": награды. Премьера комедии про Холмса и Ватсона. Фильм "Притяжение": субъективное мнение. Памяти Георгия Тараторкина. "Кинозал" в 15:05.

На этот раз вы узнаете, что фильмы "Ла-Ла Ленд" и "Игра престолов" получили главную награду Гильдии режиссеров США. Sony Pictures назначила дату премьеры комедии про Холмса и Ватсона. Вас ждет сугубо субъективное мнение о нашумевшем фильме Федора Бондарчука "Притяжение".

Вторая часть программы будет посвящена памяти легендарного актера театра и кино Георгия Тараторкина.

Ведущий – Андрей Созинов.