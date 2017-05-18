Китайские римейки российских комедий. Критики разгромили "Меч короля Артура". Рейтинг самых успешных российских режиссеров. Съемки "Чужого" в 2018 году. В гостях – Эвклид Кюрдзидис. "Кинозал" в 16:05.

На сей раз вы узнаете, что Sony Pictures снимет китайские римейки российских комедий. Критики разгромили фильм "Меч короля Артура" кинокомпании Warner Bros. Составлен рейтинг самых успешных российских режиссеров. Ридли Скотт приступит к съемкам продолжения "Чужого" в 2018 году. В гостях – популярный актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис.

Ведущий – Андрей Созинов.