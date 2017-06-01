Новости из мира кино. В гостях – легендарный мультипликатор Гарри Бардин. "Кинозал" в 16:05.

На сей раз вы узнаете, что кинокритики утопили "Спасателей Малибу", разгромили "Пиратов Карибского моря 5" и похвалили "Чудо-женщину". Том Круз подтвердил съемки "Лучшего стрелка 2". Арнольд Шварценеггер сыграет в "Терминаторе" под руководством Джеймса Кэмерона. Вас ждет рассказ о фестивале "Невиданное кино" и встреча с легендарным мультипликатором Гарри Бардиным.

Ведущий – Андрей Созинов.