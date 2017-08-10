На сей раз вы узнаете, что западные кинокритики разгромили фантастический фильм студии Sony Pictures "Темная башня". На Венецианском кинофестивале покажут 3D-версию "Триллера" Майкла Джексона. Джеймс Кэмерон планирует новую трилогию "Терминатор". Гость программы – актер, кинодраматург, художник и режиссер Александр Адабашьян, отмечающий на этой неделе день рождения. Ведущий – Андрей Созинов.