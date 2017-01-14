Кинозал
Тимур Иликаев о съемках документального фильма "Высоцкий 2017”. Субъективное мнение о фильме "Викинг". "Кинозал" в 15:05.
На сей раз вас ждет встреча с актером и музыкантом Тимуром Иликаевым, который расскажет о съемках документального фильма под рабочим названием "Высоцкий 2017" и подготовке необычного концерта, посвященного Владимиру Семеновичу. Также вы услышите сугубо субъективное мнение о нашумевшем фильме "Викинг".
Ведущий – Андрей Созинов.
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