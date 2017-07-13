На сей раз вы узнаете, что популярный голливудский актер Дуэйн Джонсон стал на шаг ближе к главному государственному посту США. Квентин Тарантино станет автором сценария и постановщиком картины, которая расскажет о преступлениях "семьи" Чарльза Мэнсона. Владельцам прав на экранизацию бондианы удалось уговорить британского актера Дэниэла Крэйга вновь сыграть Джеймса Бонда. 8 июля свое 65-летие отметил знаменитый режиссер Карен Шахназаров, он и станет гостем нашей программы.

Ведущий – Андрей Созинов.